O nível de aprendizagem dos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental em língua portuguesa retomou o patamar pré-pandemia. Em 2025, a média da foi de 243,0 pontos no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). A nota é a melhor das últimas três edições da prova e confirmam a tendência de recuperação da rede estadual. Os resultados do Saresp, avaliação externa anual da educação básica paulista, foram divulgados na quarta-feira (25).

Na comparação com 2023, a nota dos alunos do último ano do Ensino Fundamental na disciplina aumentou 8,6 pontos. No mesmo período, a rede também registrou melhora nas médias em língua portuguesa nos 2º e 5º anos.

“A evolução das notas é resultado de uma série de iniciativas adotadas pela Secretaria da Educação com foco nas disciplinas essenciais. Em língua portuguesa e matemática houve ampliação de até 78% da carga horária e readequação da grade curricular. Além disso, investimos em programas de tutoria e de recuperação a estudantes com mais dificuldades na aprendizagem”, explica o secretário da Educação de São Paulo, Renato Feder.

Além do aumento das notas, o 9º ano ampliou o percentual de estudantes nos níveis mais altos de aprendizagem. Na escala de proficiência, em 2023, 20,6% dos alunos estavam nos patamares ‘adequado’ e ‘avançado’. Já na edição de 2025, o grupo saltou para 29,2%.

Há mais estudantes nos melhores níveis também nos 2º e 5º anos. No 2º, etapa da alfabetização, 4 a cada 5 dos alunos já sabem ler e escrever.

“Além do acompanhamento pedagógico contínuo e da recomposição da aprendizagem, é importante destacar também o aumento da frequência escolar. Em 2025, a rede atingiu a marca de 91%, 13 pontos percentuais acima que o primeiro ano de gestão, em 2023. Ou seja, todos os dias nove em cada dez alunos estão na escola aprendendo”, reforça Feder.

