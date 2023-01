Casal é atingido por disparos e mulher morre em cidade da região

SIGA O SCA NO

Movimentação policial na frente do local do crime - Crédito: Reprodução/Grupo Rio Claro

Uma tragédia marcou a noite desta quarta-feira, 4, quando Jéssica de Lima Pereira foi morta a tiros na rua 21, no bairro Wenzel, em Rio Claro.

A vítima estava caída na calçada e apresentava perfurações na testa, tórax e dorso. Chegou a ser atendida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu a caminho da Santa Casa daquela cidade. Próximo a ela, estava ainda um homem que também foi baleado no antebraço direito. Socorrido, não corre risco de morte.

A vítima sobrevivente disse aos policiais militares que atendeu a ocorrência que ele e Jéssica moram em um prédio abandonado, quando ela saiu para ir a um supermercado e ouviu os disparos. Ao sair para ver, notou que a mulher estava caída no meio da rua e um veículo cinza saindo em alta velocidade. Um dos ocupantes ao vê-lo, disparou em sua direção, atingindo seu antebraço.

Um diligências pelo local, os PMs localizaram próximo a entrada do imóvel um revólver calibre 38 com numeração suprimida com três cartuchos picotados e outros dois íntegros. A vítima sobrevivente negou ter conhecimento da arma.

CÂMERAS

De acordo com imagens de câmeras de segurança conseguidas pela Polícia, teria sido possível ver o veículo escuro e o corpo de Jéssica sendo jogado pelos ocupantes na rua.

Leia Também