Zavaglia tenta tirar 100% de aproveitamento do Planalto Verde

Zavaglia vai ter parada dura no Raspadão: encara o 100% Planalto Verde - Crédito: Divulgação

Após meses de intensas disputas e com uma grande torcida prestigiando suas equipes, termina neste domingo, 26, a fase de classificação do 14º Campeonato Raspadão, que é realizado no Cidade Aracy.

Ao encerramento da 11ª rodada, apenas oito equipes, sendo quatro do grupo A e outras quatro do grupo B seguem para a segunda fase.

O jogo que mais chama atenção neste domingo esportivo é justamente o que abre a rodada. Às 7h45, pelo grupo A, o vice-líder Zavaglia, com 17 pontos, encara o líder, Planalto Verde que tem até aqui uma campanha perfeita: em sete jogos, sete vitórias e 21 pontos. Uma campanha 100%.

E é justamente esta série de vitórias que os atletas do Zavaglia pretendem tirar do adversário, em uma partida que promete muita intensidade. Apesar da liderança, o Planalto Verde descarta favoritismo. A única certeza é de uma grande partida.

Os jogos

7h45 – Zavaglia x Planalto Verde

9h – Proara x Desportivo Central

10h – Zé Bebeu x Caixa D’Água

11h – Vila Bahia x Galo das Arábias

Classificação

