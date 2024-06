São Carlos vence Barcelona e lidera grupo 2

São Carlos termina a participação na primeira fase com vitória em cima do Barcelona - Crédito: Ismael Volpin

Os 90 minutos não foram de encher os olhos, mas os gols de Nogueira, Pedro e Guilherme garantiram os três pontos e a liderança do grupo 2 do Campeonato Paulista da Série B. A partida aconteceu na tarde deste sábado, 15, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, com a vitória do São Carlos por 3 a 0.

Com o resultado, a Águia chegou aos 15 pontos e encerrou a participação na fase de classificação da Bezinha. O Barcelona permaneceu sem ganhar um ponto sequer.

No outro jogo do grupo, em Jundiaí, o Paulista foi surpreendido pelo Flamengo de Guarulhos que venceu por 3 a 2.

Para o São Carlos a vitória foi importante para encerrar a participação na primeira fase com um resultado positivo. A partida em si, foi de baixo nível técnico e pobre em emoções.

O jogo

Nos dez minutos iniciais só deu São Carlos, que criou chances para marcar. O Barcelona, lanterna, só se defendia. Porém, com o passar dos minutos, o time ficou abusado e chegou a ter uma chance clara, com o ataque chutando a bola na trave do goleiro Júlio.

No primeiro tempo, o time visitante equilibrou a partida, que foi de baixo nível técnico. Mas, aos 43 minutos, após jogada individual e contando com a sorte, o lateral esquerdo Nogueira chutou forte da entrada da área. A bola se chocou contra a trave do Barcelona e na volta bateu nas costas do goleiro Bruno. São Carlos 1 a 0, placar no primeiro tempo.

Na etapa final, o baixo nível técnico da partida persistiu. O São Carlos manteve o domínio, e ampliou com Pedro aos 35 minutos e Guilherme, aos 46 minutos. Porém, o jogo foi de baixo nível técnico.

Classificação

São Carlos, 15 pontos

Colorado, 13 pontos

Paulista, 11 pontos

Flamengo, 10 pontos

Barcelona, 0 ponto

