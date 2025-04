Na superação, sub20 da ASF São Carlos vence na Copa da LPF

Sub20 da ASF São Carlos conquistou mais um importante resultado na LPF - Crédito: Divulgação

Um jogo atípico, mas que colocou à prova, a resiliência e a determinação das atletas da equipe sub20 ASF São Carlos na primeira fase da Copa da LPF. O time orientado pela técnica Ana Cláudia Bianconi terminou o jogo sem uma goleira, já que a titular foi expulsa e a treinadora obrigada a utilizar uma atleta da linha. Mesmo assim, com muita garra, conseguiu a vitória por 2 a 1 em cima de Indaiatuba em jogo ocorrido no início da noite de sábado, 5, no ginásio municipal de esportes Morada do Sol, na casa do adversário.

Manu e Duda marcaram os gols são-carlenses, em uma partida considerada “turbulenta e desesperadora” para a técnica Ana Cláudia. Com o resultado, o sub20 manteve 100% de aproveitamento. Na estreia superou Guarulhos por 9 a 2 e possui 6 pontos e já está na segunda fase. A meta agora é manter a liderança ou pelo menos a segunda colocação, para ir direto à semifinal.

“Pé na forma”

Sobre a partida, Ana Cláudia lamentou apenas o excesso de gols perdidos, salientando que a ASF dominou a partida e fez um primeiro tempo onde abriu 1 a 0 e poderia ter liquidado a fatura. “Mas perdemos muitos gols”, lamentou.

Na etapa final, em um lance isolado, a goleira são-carlense foi expulsa e Ana Cláudia obrigada a colocar uma atleta da linha no gol. Levou o empate e sofreu pressão por instantes. Mas conseguiu fazer 2 a 1 e segurar a vitória.

“Apesar das dificuldades, nossas atletas mostraram muita raça e entrega durante a partida. Foi difícil, mas conseguimos um expressivo resultado”, disse a treinadora são-carlense.

