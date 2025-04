Arteris ViaPaulista implanta desvio em duplicação da SP-318 em São Carlos

A Arteris ViaPaulista informa a realização de um desvio operacional entre os quilômetros 248 e 250 da Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), em São Carlos, em ambos os sentidos da via, a partir deste sábado (5). A previsão é que o desvio seja mantido por pelo menos três meses.

A intervenção é necessária devido à nova etapa de implantação do viaduto do dispositivo de acesso que está sendo construído no km 249+300 da rodovia, que segue o cronograma de expansão da obra de duplicação.

No fluxo sentido Ribeirão Preto (Norte), o tráfego será desviado à esquerda para a nova pista construída, na altura do km 248+700. Em seguida, no km 250, o fluxo retorna para a pista simples existente. Contudo, o acesso ao Museu da TAM (Museu Asas de um Sonho), no km 249+100, segue mantido e sem interferência.

Já para usuários que se deslocam no sentido oposto, São Carlos (Sul), será necessário fazer um desvio à direita no km 250 e, em seguida, retornar para a pista existente no km 248+700. Ainda neste sentido, para acesso viário ao Aeroporto de São Carlos Mário Pereira Lopes e ao Museu da TAM, usuários deverão utilizar o dispositivo de retorno no km 246.

As alterações estarão devidamente sinalizadas e o fluxo dividido por balizadores cilíndricos ao longo do segmento de desvio. A velocidade máxima recomendada é de 40 km/h, com proibição de ultrapassagem.

Eventualmente, a programação poderá ser alterada de acordo com as condições climáticas e de tráfego, que será monitorado por meio do Centro de Controle Operacional (CCO).

Sobre a duplicação

A duplicação de 31 quilômetros da Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), do km 249 ao 254, de São Carlos ao entroncamento com a SP-255, em Rincão, segue avançando com diversas frentes de trabalho ao longo do trecho, que recebe um investimento de R$ 176 milhões.

A obra no segmento viário da SP-318, iniciada no final de maio de 2024, proporcionará condições mais seguras de tráfego no entroncamento entre as duas rodovias (SP-318 e SP-255), que conectam as cidades de São Carlos, Rincão e Araraquara, favorecendo a infraestrutura do corredor logístico Ribeirão Preto x São Carlos.

Com a modernização, a rodovia será constituída de duas novas faixas de rolamento. A obra de duplicação também inclui a construção de seis novos dispositivos de retorno ao longo do segmento, assim como a remodelação de dois dispositivos existentes.

