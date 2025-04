Ultrazinco perde 100%, mas mantém ponta na Faber

WLM Engenharia conquistou o primeiro ponto no Veterano - Crédito: Divulgação

Três bons jogos concluíram a quarta rodada da primeira fase do Campeonato Veterano Clube Faber-Castell, realizada na manhã de domingo, 6, no Cedrinho, em São Carlos.

O Sanfer fez 2 a 0 no Ice Polar/Drogaria Pepe, enquanto que o G4 goleou o Rio Training por 4 a 1 e na partida mais esperada da manhã esportiva, Ultrazinco/Sra. Fome e WLM Engenharia/Casa dos Portões ficaram no 2 a 2.

O Ultrazinco perdeu a condição de equipe 100%, mas manteve a invencibilidade e a liderança da competição. O WLM por sua vez, com o empate, somou o primeiro ponto e deixou a lanterna do torneio.

Em um jogo onde valeria a liderança do campeonato, o Ultrazinco/Sra. Fome foi a campo desfalcada de seu artilheiro, mas com a mesma vontade de vencer. Já a WLM Engenharia/Casa dos Portões chegou com dois novos reforços, para compor a equipe e buscar a reabilitação na sequência do torneio.

Quando a bola rolou, quem saiu na frente foi o Ultrazinco que, em um lance de bola parada, Marcos Moreira fez 1 a 0. Minutos depois o time teve um atleta expulso e o time recuo para garantir a vantagem que durou pouco tempo. Em um lance individual o estreante José Luiz (Shell), com um belo chute de fora da área, encobriu o goleiro do Ultrazinco, empatando a partida.

Buscando a vitória o WLM Engenharia/Casa dos portões se manteve no ataque e Jorge Luiz, um belo chute, também de fora da área, marcou o gol da virada para sua equipe, deixando o jogo em 2 a 1 para o WLM.

Mas como a derrota não importava para o Ultrazinco, querendo permanecer no top da tabela, lutou até o fim e conseguiu chegar ao gol de empate com Vitor Mazzari.

