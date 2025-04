H7 Esportes São Carlos chega a terceira vitória seguida na Liga Jandaia

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Time adulto segue 100% na competição: uma boa vitória em cima de Passos - Crédito: Divulgação

As equipes adulta e cadete H7 Esportes São Carlos de handebol, feminino estiveram em ação na manhã de domingo, 6, em mais uma rodada da primeira fase da Liga Jandaia e no ginásio municipal de esportes Mário Dário Russão, enfrentaram respectivamente Passos e São Tomás de Aquino, representantes mineiros no torneio interestadual.

O time adulto segue 100% ao conquistar mais um resultado positivo e lidera a primeira fase com tranquilidade e busca o bicampeonato. Já o cadete sofreu novo revés e ainda não sabe o que é vencer.

Frente a forte e experiente equipe de Passos/MG, a agilidade e versatilidade da equipe adulta prevaleceu. Com o placar de 32 a 23 e a MVP Edjaneidy Kalinne, a H7 Esportes São Carlos segue invicta e vai lapidando a equipe, visando a estreia no Campeonato Paulista e na Liga Nacional.

“Tiveram momentos em que o jogo foi mais equilibrado, mas na maior parte, a juventude se destacou, sobrando muitas oportunidades de contra-ataque em velocidade, enquanto a equipe de Passos se via com dificuldades para realizar o ataque posicionado e o retorno defensivo”, relatou o técnico Antonio Carlos Rodrigues.

Para o técnico, foi um ótimo momento para dar volume de jogo para a equipe, colocando as atletas para rodar e meninas da categoria de base para adquirirem experiência.

Já a equipe cadete teve uma tarefa um pouco mais difícil frente São Tomás de Aquino que abriu 6 gols de vantagem logo no início da partida. “Nossa categoria de base se apresentou bem e em alguns momentos até aproximou o placar, mas não o suficiente para sair com sua primeira vitória”, lamentou o treinador.

O jogo terminou com o placar de 28 a 18 para as mineiras. “Nossas atletas seguem evoluindo, se aproximando do desempenho das outras equipes e buscando sua melhor classificação na competição dos últimos anos”, elogiou.

Leia Também