Com a presença do Prefeito Netto, Praça da Acisc é inaugurada

Praça da Acisc -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura, inaugurou nesta sexta-feira (04/04) a Praça da ACISC “Luiz Paulillo Filho”. O espaço está localizado na Rua General Osório, no Jardim Cardinalli, em frente ao Bosque das Cerejeiras.

A obra, realizada em parceria com a Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC), recebeu investimento de R$ 579.677,21. A praça conta com pista de caminhada iluminada, bancos, paisagismo, escadas de acesso, brinquedos de madeira no parque infantil e infraestrutura acessível. O local também margeia o Córrego Lazarini, com preservação da vegetação nativa.

O nome da praça homenageia a ACISC, que completa 93 anos, e Luiz Paulillo Filho, figura marcante no comércio e na política da cidade. Paulillo presidiu a associação entre 1971 e 1983, foi vereador de 1973 a 1977 e fundou o Grêmio Esportivo São-carlense. O projeto de lei que nomeou a praça é de autoria do ex-vereador Marquinho Amaral.

Segundo a Secretaria de Gestão da Cidade, o novo espaço será um ponto de convivência, com foco em atividades físicas, recreativas e culturais. “Este local arborizado proporciona lazer e qualidade de vida às famílias são-carlenses”, destacou o secretário João Muller.

Para o prefeito Netto Donato, a inauguração representa mais qualidade de vida para a população. “Estamos felizes em entregar este espaço em parceria com a ACISC, homenageando quem contribuiu para a história da cidade”, afirmou.

O vice-prefeito e secretário de Educação, Roselei Françoso, ressaltou a importância da praça como ambiente público seguro e bem estruturado. “É uma praça bonita, organizada e localizada em um bairro agradável. Um espaço para as famílias”, disse.

A presidente da ACISC, Ivone Zanquim, comemorou a entrega. “Este é um novo ponto de lazer e convivência que reforça nosso compromisso com o bem-estar da população”, afirmou.

Luiz Fernando Paulillo, filho do homenageado, agradeceu à Prefeitura e à ACISC pela homenagem. “Estamos honrados e emocionados. Meu pai sempre lutou pelo comércio de São Carlos”, declarou.

Leia Também