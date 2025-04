São Carlos anuncia o retorno de Rodrigão para a Bezinha

Compartilhar no facebook

Rodrigão durante a assinatura do contrato: zagueiro artilheiro - Crédito: Facebook/São Carlos FC

O zagueiro artilheiro Rodrigão é o primeiro reforço do São Carlos para a Série B do Campeonato Paulista. O atleta assinou contrato na sexta-feira, 3, será um dos homens de confiança do técnico João Batista.

Em 2024, Rodrigão vestiu a camisa da Águia e na oportunidade marcou cinco gols. Ele deve vestir o nº 13.

De acordo com João Batista, o São Carlos buscará montar uma equipe competitiva, pois os trabalhos estarão focados no acesso à Série A4 em 2026.

