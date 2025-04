Kauan Silva permanece na Águia para a Bezinha em 2025

Compartilhar no facebook

Kauan durante a assinatura do contrato: aos 18 anos, a profissionalização - Crédito: Facebook/São Carlos FC

Sob os cuidados do técnico João Batista, o São Carlos mantém a formação da equipe para o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a Bezinha e confirmou a permanência do artilheiro e prata da casa, Kauan Silva.

O atacante, após muitas sondagens, decidiu ficar na Águia, onde se destacou na Copa São Paulo, em janeiro deste ano, sendo o artilheiro da competição durante a primeira fase. Kauan assinou seu primeiro contrato profissional e agora segue focado, juntamente com todo o grupo.

Com o contrato até 2028, Kauan Silva, que tem apenas 18 anos e reúne condições para se consolidar como um dos principais jogadores do são Carlos na temporada 2025.

De acordo com João Batista, com calma, o São Carlos monta a equipe para a disputa da Bezinha e os trabalhos estão sendo feitos de olho no acesso à Série A4 em 2026.

