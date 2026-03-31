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Segunda divisÃ£o

SÃ£o Carlos FC estreia contra o Mogi Mirim na "bezinha" no dia 18 de abril

31 Mar 2026 - 06h41Por Da redaÃ§Ã£o
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SÃ£o Carlos FC - CrÃ©dito: reproduÃ§Ã£o SÃ£o Carlos FC - CrÃ©dito: reproduÃ§Ã£o

O São Carlos Futebol Clube fará sua estreia no Campeonato Paulista da Série B diante do Mogi Mirim Esporte Clube. A partida será realizada no dia 18 de abril, às 15h, no Estádio Municipal Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos.

O confronto marca o jogo nº 5 da competição e terá transmissão ao vivo pelo canal oficial do Paulistão no YouTube, permitindo que torcedores acompanhem a estreia do time são-carlense na competição estadual.

Grupo 2 reúne seis equipes

O São Carlos integra o Grupo 2, ao lado de outras cinco equipes tradicionais do interior paulista:

  • AE Santacruzense
  • Grêmio Catanduvense
  • Independente Futebol Clube
  • Mogi Mirim Esporte Clube
  • São Carlos Futebol Clube
  • Sociedade Esportiva Matonense

As equipes se enfrentam em jogos de ida e volta dentro do grupo, totalizando 10 rodadas na primeira fase.

O Campeonato Paulista da Série B contará com 24 equipes, divididas em quatro grupos regionalizados, com início previsto para 19 de abril e final marcada para 16 de agosto.

Ao todo, serão 150 partidas, todas com transmissão ao vivo.

Os quatro melhores colocados de cada grupo avançam para as oitavas de final, quando começa a fase eliminatória em sistema mata-mata. Os confrontos passam a ser definidos conforme a classificação geral das equipes.

Em caso de empate no placar agregado nas fases eliminatórias, a vaga — ou o título — será decidido nas cobranças de pênaltis.

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