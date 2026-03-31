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Esportes

Atletas de IbatÃ© conquistam medalhas no Circuito de Atletismo da Juventude em SertÃ£ozinho

31 Mar 2026 - 06h10Por Jessica Carvalho R
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Atletas de IbatÃ© conquistam medalhas no Circuito de Atletismo da Juventude em SertÃ£ozinho -

Os atletas de Ibaté participaram no último sábado (28) do 32º Circuito de Atletismo da Juventude, realizado na cidade de Sertãozinho. A delegação ibateense saiu nas primeiras horas da manhã rumo à competição, representando o município em diversas modalidades do atletismo.

O evento reuniu jovens atletas de várias cidades da região e contou com disputas em provas de meio fundo, velocidade, salto em distância, salto em altura, lançamento de dardo e lançamento de martelo.

Os representantes de Ibaté conquistaram importantes resultados, evidenciando o bom desempenho nos treinamentos e o empenho dos participantes. Confira os destaques:

  •  Talita – 1º lugar nos 600 metros
  • Mariana – 2º lugar nos 1.000 metros
  • Gabriella – 2º lugar no lançamento de dardo
  • Gabriella – 2º lugar no salto em altura

Os treinamentos dos atletas são custeados pela Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo, que tem reforçado o apoio ao esporte e incentivado a participação em competições regionais.

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