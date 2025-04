Mais uma inovação “Made in São Carlos” para um futuro mais sustentável

Crédito: Divulgação

Imagine carregar o celular apenas caminhando ou usar roupas que geram eletricidade sozinhas. Isso pode estar mais perto da realidade do que se imagina. Pesquisadores desenvolveram um novo tipo de gerador de energia capaz de transformar os movimentos do dia a dia em eletricidade. Esse avanço – “Made in São Carlos” - pode ajudar a reduzir a dependência de baterias e oferecer alternativas mais sustentáveis para alimentar pequenos aparelhos eletrônicos. O estudo, publicado na revista científica internacional “Crystal Growth & Design”, foi conduzido por cientistas brasileiros da Universidade Federal do Ceará e do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), juntamente com colegas do MIT (EUA) e do Instituto Tecnológico de Monterrey (México). A equipe utilizou uma fibra especial feita de niobato de lítio (LiNbO 3 ), um material altamente eficiente na conversão de movimentos humanos em eletricidade. Nos testes, o gerador foi capaz de produzir energia elétrica suficiente para alimentar sensores e pequenos dispositivos sem precisar de fonte externa. Com essa tecnologia, no futuro será possível desenvolver roupas que carregam celulares enquanto a pessoa caminha, tênis que alimentam sensores de saúde e até implantes médicos que funcionam sem necessidade de recarga frequente. Além disso, o novo material não contém substâncias prejudiciais ao meio ambiente, tornando-o uma opção sustentável e ecológica. Outro grande benefício é a sua durabilidade e eficiência, que minimiza o desperdício de energia e permite a produção em larga escala. Essa inovação tem o potencial de transformar a maneira como utilizamos a eletricidade em nosso dia a dia, tornando-a mais acessível e sustentável. O e pesquisador do IFSC/USP, Prof. Antonio Carlos Hernandes, um dos autores desse estudo, explicou, em conversa que mantivemos, que a fabricação das fibras de LiNbO 3 foi feita aqui, em São Carlos, em um equipamento especial que utiliza um laser de alta potência, capaz de atingir temperaturas de até 2.500OC. O pós-doutorando do Prof. Hernandes, Sérgio Marcondes, que atua no laboratório do pesquisador, definiu a melhor metodologia para obter fibras com a qualidade desejada, sendo essa a contribuição que o IFSC/USP deu para este projeto fantástico. Vale sublinhar que a pesquisa contou com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), sendo que os próximos passos incluem aprimorar ainda mais o gerador e buscar maneiras de integrá-lo a produtos do cotidiano. Prezado leitor, confira no link a seguir o artigo científico relativo a este estudo - https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/wp-content/uploads/2025/04/HERNANDES.pdf

O autor é jornalista profissional/correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists/European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

