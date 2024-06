Caminhão carregado com cerveja tomba na Washington Luiz, em São Carlos

Um caminhão carregado com cerveja tombou na noite desta sexta-feira (14), na rodovia Washington Luís, em São Carlos.

Segundo informações obtidas no local, o motorista da carreta transitava no sentido capital/interior e no quilômetro 225, defronte ao Posto Castelo, ao desviar de um carro que diminuiu a velocidade, perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e tombou na faixa oposta.

O condutor foi socorrido pela equipe da concessionária e depois encaminhado para a Santa Casa. O estado de saúde do estável.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária e Corpo de Bombeiros também foram acionadas para o atendimento da ocorrência.