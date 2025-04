Compartilhar no facebook

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Maria Dalva Moreira, no dia 04-04-2025, nascida no dia 12-02-1974, aos 50 anos. O início do velório está marcado para o dia 05-04-2025 às 10:30 hs.

Era solteira, deixa seus filhos Natan, Wilker e Camila, demais familiares e amigos.

O sepultamento ocorreu no dia 05-04-2025 às 13:30hs, saindo do velório Municipal, para o cemitério Municipal de Ibaté.

