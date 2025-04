Incêndio destrói residência no Planalto Verde

Compartilhar no facebook

Local da ocorrência - Crédito: Lourival Izaque

Na manhã deste sábado, por volta das 10h, um incêndio atingiu uma residência localizada no Planalto Verde. O imóvel, que estava sem moradores no momento, foi completamente destruído pelas chamas.

Segundo relatos de vizinhos, o local era eventualmente frequentado por pessoas, mas não havia uma moradia fixa.

Ao perceberem o forte cheiro de fumaça, os vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros, que atendeu à ocorrência, mas já encontrou o imóvel tomado pelo fogo. Felizmente, não houve vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a residência sofreu perda total e ainda não foi possível identificar as causas do incêndio. Uma perícia deve ser realizada nos próximos dias para apurar o que deu início às chamas

