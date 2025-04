Motorista causa colisão ao tentar ultrapassagem na SP-215

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito, envolvendo dois carros, deixou uma pessoa ferida nesta noite de sábado (05), no Km 155 da SP-215, em São Carlos.

Segundo informações, o Peugeot transitava no sentido São Carlos/Ribeirão Bonito, quando o motorista do Gol, que seguia no sentido oposto, tentou realizar uma ultrapassagem e acabou atingindo sua traseira.

Apenas o condutor do Gol, de 27 anos, ficou ferido e foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, que o encaminhou à Santa Casa.

Leia Também