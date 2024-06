Motocross e atividades religiosas movimentam o final de semana

Crédito: Divulgação

A programação em comemoração aos 131 anos de Ibaté continua neste final de semana agitando a cidade.

Ibaté recebe a 3ª Etapa Circuito Caminhos das Águas de Motocross. A competição acontecerá na pista do Jardim Mariana e promete movimentar os amantes da modalidade e também a economia da cidade.

Os treinos livres acontecem no sábado (15), a partir das14h e no domingo (16) das 9h às 10h30, na sequência, a partir das 11h iniciam as Provas Oficiais. Durante os intervalos de cada bateria, a Banda Six Alive agita o público presente.

O prefeito José Luiz Parella lembra que o Motocross já se tornou um evento tradicional na cidade e acontece anualmente. “O Motocross é um evento muito aguardado pela população e pelos amantes da modalidade, sendo realizado há anos aqui em Ibaté. Estamos trabalhando para oferecer um evento com segurança e qualidade aos pilotos e público presente, através de um trabalho em conjunto com funcionários da Prefeitura, toda a equipe do Boy Promoções e Eventos, Guarda Municipal e Polícia Militar”, contou.

Neste sábado, 15, acontece a partir das 19h, na Igreja Matriz São João Evangelista, acontece a missa de Cura e Bênçãos, presidida pelo Padre José Antônio, de Dourado. É com grande alegria que venho convidá-los para participar de um momento muito especial em nossa cidade. Neste sábado, dia 15, a partir das 19h, na Igreja Matriz São João Evangelista, teremos a honra de receber o Padre José Antônio, da cidade de Dourado, para presidir a missa de Cura e Bênçãos. “Este será um evento de fé e esperança, onde poderemos nos unir em oração, fortalecendo nossos laços como comunidade e buscando as bênçãos para nossas vidas e famílias. Convido a todos para estarem presentes e compartilharem deste momento de espiritualidade e renovação. Conto com a presença de cada um de vocês para que juntos possamos vivenciar esta celebração de fé. Que Deus abençoe a todos nós”, finalizou .

A Prefeitura está empenhada na organização de mais um grande evento, que deve receber milhares de pessoas. Este será o terceiro final de semana das comemorações dos 131 anos de Ibaté. A programação completa pode ser acessada no site da Prefeitura de Ibaté [www.ibate.sp.gov.br].

