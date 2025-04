Motociclista sofre ferimentos graves após colidir em guincho da concessionária

Um motociclista ficou gravemente ferido após uma colisão transversal envolvendo uma motocicleta Honda CG 150 e um caminhão guincho da concessionária INTERVIAS na tarde desta quinta-feira (3), na rodovia SP-215, altura do km 108,600, no sentido oeste, em Descalvado (SP).

De acordo com informações da própria concessionária, o acidente ocorreu por volta das 15h10. O condutor do guincho leve parou no acostamento para realizar uma conversão, momento em que a motocicleta, que seguia no mesmo sentido da via, colidiu transversalmente contra o veículo.

Após o impacto, ambos os veículos pararam no acostamento do sentido oposto. A moto chegou a tombar após a colisão, mas não houve derramamento de material nem envolvimento de carga perigosa.

O motociclista teve ferimentos graves e foi atendido no local. O motorista do caminhão saiu ileso. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) também foi acionada para prestar apoio na ocorrência.

