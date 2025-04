Feminicídio em Brotas: mulher é morta a tiros pelo ex-companheiro

Crédito: Grupo Rio Claro

Laís Faustino dos Santos, de 27 anos, foi assassinada a tiros no interior de sua residência, na tarde deste domingo em Brotas. O autor dos disparos, o ex-companheiro W.A.S., de 34 anos, foi preso em flagrante.

Segundo a Guarda Civil Municipal, tanto a vítima quanto o agressor foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Santa Therezinha. Laís, no entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu antes mesmo de dar entrada na unidade. Já o suspeito permanece internado em estado grave e foi transferido para a Santa Casa de Jaú, onde está sob escolta policial.

O crime ocorreu no corredor externo da casa. A cena foi preservada pela GCM com apoio da Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil. A perícia técnica foi conduzida pelo Instituto de Criminalística, que localizou uma arma de fogo do tipo revólver calibre .38 junto ao agressor, com cinco munições deflagradas e uma intacta. Outras seis munições foram encontradas no bolso do suspeito.

De acordo com a perícia, tanto a vítima quanto o autor foram encontrados em decúbito dorsal, com ferimentos por arma de fogo na região torácica. O relatório médico apontou que Laís foi atingida por ao menos nove disparos, com ferimentos no tórax, antebraço e punho. O suspeito sofreu um ferimento perfurante na barriga, com saída na região dorsal.

Uma vizinha relatou à polícia ter ouvido uma discussão entre os dois nos fundos da residência. Segundo o depoimento, o autor exigiu o celular da vítima, e, diante da recusa, ela ouviu entre três e quatro disparos. A testemunha ainda afirmou que o relacionamento havia terminado e que Laís pretendia voltar à Bahia devido ao comportamento possessivo do ex-companheiro.

A Polícia Civil formalizou a prisão em flagrante de W.A.S. por feminicídio, crime previsto no artigo 121-A do Código Penal.

Leia Também