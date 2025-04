Menino de 6 anos morre vítima da dengue em cidade da região

Mosquito da Dengue - Crédito: Pixabay

A Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto confirmou a morte de um menino de 6 anos, em decorrência da dengue. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado na última quarta-feira (3), a vítima apresentava comorbidades, fator que agravou o quadro clínico da doença.

Desde o início do ano, o município já contabiliza 10.037 casos confirmados de dengue. As quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da cidade registraram aumento de 24% nos atendimentos por suspeita da doença no primeiro trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior: foram 6.949 atendimentos em 2024 contra 8.622 neste ano.

