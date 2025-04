Casal de cidade da região é encontrado morto em caminhonete

Carro onde as vítimas foram encontradas - Crédito: Flavio Fernandes

Na noite deste domingo (06), um casal de Araraquara foi encontrado morto em uma caminhonete estacionada em frente a uma residência na serra de São Pedro, interior de São Paulo. O caso foi registrado como homicídio e está sendo investigado pela Polícia Civil da cidade.

As vítimas foram identificadas como José Eduardo Ometto Pavan, de 69 anos, e Rosana Ferrari, de 61. Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que o veículo do casal estava estacionado no local desde as 7h da manhã, mas não viram movimentação na residência ao longo do dia. À noite, estranharam a ausência de luzes acesas e decidiram verificar a situação. Ao se aproximarem, encontraram o corpo de José Eduardo dentro da caminhonete e acionaram a Polícia Militar.

Durante a chegada dos policiais, foi constatado que havia uma segunda vítima, Rosana, na parte de trás do veículo. O SAMU foi acionado e confirmou os óbitos no local, informando que os corpos já apresentavam rigidez cadavérica.

A perícia técnica foi acionada e compareceu no local. Segundo informações preliminares, Rosana apresentava uma perfuração no lado esquerdo do peito, compatível com disparo de arma de fogo. José Eduardo tinha duas perfurações na região do tórax, que transfixaram o corpo.

Durante a investigação inicial, os celulares e carteiras das vítimas não foram localizados. Um irmão de Rosana informou que ela utilizava um iPhone, mas não soube informar detalhes sobre o aparelho de José Eduardo. O caso segue sob investigação. Até o momento, o autor do crime não foi identificado.

A caminhonete onde os corpos foram encontrados é uma Fiat Toro prata, de propriedade de uma empresa sediada em Araraquara (SP). A Delegacia de Polícia de São Pedro investiga o caso com apoio do DEIC.

