Coletor de lixoé atropelado por motociclista que foge sem prestar socorro em São Carlos

Crédito: SCA

Um coletor de lixo de 28 anos ficou ferido após ser atropelado por um motociclista que fugiu sem prestar socorro na noite desta quinta-feira (2), no bairro Belvedere, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender a um acidente de trânsito na Rua Luiz Arnaldo Wenzel, por volta das 21h50. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima sendo socorrida por uma equipe do SAMU.

O trabalhador relatou que atua como coletor de lixo e, no momento do acidente, havia descido do caminhão para realizar a coleta quando foi atingido por uma motocicleta. Com o impacto, tanto o coletor quanto o motociclista foram arremessados ao solo.

Segundo testemunhas, o motociclista foi ajudado por pessoas que estavam no local, levantou-se, subiu novamente na moto e fugiu sem prestar socorro, deixando a vítima caída na via.

Ainda conforme relatos, populares localizaram um aparelho celular da marca Samsung, que possivelmente pertence ao motociclista envolvido. O telefone foi apreendido pela polícia para auxiliar na identificação do condutor. A motocicleta utilizada seria, aparentemente, de cor preta e pertencente a uma empresa de locação.

A vítima foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos, onde permaneceu sob observação médica.

Leia Também