USP inicia mestrado inédito para formação de professores em computação

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O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, da Universidade de São Paulo, iniciou no primeiro semestre de 2026 a oferta de um novo programa de pós-graduação: o Mestrado Profissional em Ensino de Computação (PROFCOMP). A iniciativa é realizada em rede nacional, sob coordenação da Sociedade Brasileira de Computação.

O curso é público, gratuito, presencial e tem duração de 24 meses. Ao todo, 16 instituições em todo o país oferecem o PROFCOMP neste primeiro ciclo. No estado de São Paulo, o ICMC, localizado em São Carlos, é o único polo a disponibilizar a formação até o momento.

A grade curricular conta com cerca de 12 disciplinas, totalizando 540 horas, incluindo conteúdos como método científico, ferramentas digitais na educação, inteligência artificial aplicada ao ensino, robótica educacional, redes, segurança da informação, programação e pensamento computacional.

Além da formação teórica, os alunos deverão desenvolver projetos com foco em produtos educacionais, como aplicativos, jogos, simuladores, conteúdos digitais, materiais didáticos, podcasts, vídeos e cursos, voltados ao ensino de computação nas escolas.

O programa é coordenado pelas professoras Lina Maria Garcés Rodríguez e Bruna Carolina Rodrigues da Cunha. Segundo Lina, o PROFCOMP é financiado pela Capes e pelo Ministério da Educação e tem como objetivo capacitar professores da Educação Básica para atuar em três pilares: mundo digital, cultura digital e pensamento computacional, conforme diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Bruna destaca que o desenvolvimento dessas competências é essencial para a formação dos estudantes. Já Lina reforça a importância de preparar crianças e adolescentes para o uso consciente e seguro das tecnologias.

A criação do mestrado atende a uma demanda antiga da área educacional. Em 2022, foi oficializado o complemento da BNCC para o ensino de computação, o que impulsionou a proposta do curso, posteriormente aprovada pela Capes em 2025.

O ICMC foi escolhido como polo paulista devido à sua infraestrutura consolidada, que inclui grupos de pesquisa, projetos financiados e atuação nacional na área de ensino de computação.

Primeira turma reúne professores de diferentes regiões

A primeira turma do PROFCOMP é formada por professores de diversas cidades do interior paulista, que conciliam a rotina profissional com a formação acadêmica.

Entre os estudantes está uma professora de inglês que atua no Ensino Fundamental e vê no curso a oportunidade de aprofundar o uso das tecnologias em sala de aula. Outra participante, coordenadora pedagógica e professora de matemática, destaca os desafios estruturais enfrentados pelas escolas, mas acredita que o mestrado contribuirá para a implementação do currículo digital.

Também integram a turma docentes de áreas como robótica, artes e matemática, que enxergam na formação uma oportunidade de crescimento profissional e de melhoria no ensino oferecido aos alunos.

Apesar das dificuldades, como a falta de incentivo institucional e a sobrecarga de trabalho, os participantes demonstram motivação para concluir o curso e aplicar os conhecimentos em suas redes de ensino.

Desafios e importância da formação

A coordenação do programa ressalta a necessidade de maior apoio das redes municipais e estaduais, especialmente na liberação de carga horária para que os professores possam se dedicar à qualificação.

A expectativa é que a formação contribua diretamente para a implementação da BNCC Computação nas escolas brasileiras, ampliando o acesso dos estudantes a conhecimentos essenciais para o mundo digital.

Para o ICMC e a USP, a chegada da primeira turma representa não apenas o início de um novo curso, mas também o fortalecimento de um movimento nacional em prol da inovação na educação e da valorização dos professores.

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