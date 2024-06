Ex-patroa invade empresa, danifica caminhonete e agride adolescente

Viatura Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma empresária de São Carlos foi vítima de violência por parte de sua ex-patroa na tarde de sexta-feira (14). O caso aconteceu na sede da empresa da vítima, localizada na Vila Isabel.

De acordo com a vítima, a acusada invadiu a empresa sem autorização e, munida de um martelo, danificou sua caminhonete que estava estacionada no local. O filho da vítima de 17 anos presenciou o ocorrido e tentou deter a mulher, mas foi agredido por ela com arranhões e tapas no rosto. Após o ocorrido, a agressora fugiu do local. Os motivos de tal atitude não foram informados.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência.

