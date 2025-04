Homem arromba e furta templo religioso no centro de São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um templo religioso, localizado na rua Dona Alexandrina, no centro de ao Carlos, foi alvo de furto na madrugada deste domingo, 6, quando um desconhecido teria levado aproximadamente 30 metros de uma extensão de cobre.

Um representante da igreja compareceu à CPJ e informou que seria diácono e no sábado, 5, ocorreram às atividades normais. Já no domingo, 6, ao chegar no templo para a realização de mais um dia de cultos notou que uma porta estaria arrombada e ao verificar o monitoramento das câmeras de segurança, notou que por volta das 6h um homem pulou o muro da igreja, arrombou uma das portas laterais e no interior do imóvel, se apoderou do cobre, fugindo em seguida. O caso foi registrado na CPJ.

Leia Também