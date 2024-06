Vitória coloca o Cruzeiro do Sul no G8 da Champions Ouro

SIGA O SCA NO

Com a vitória em cima do Tijuco, Cruzeiro do Sul se candidata a uma das vagas do G8 da Champions Cup - Crédito: Divulgação

O Cruzeiro do Sul está mais vivo do que nunca na série Ouro da Champions Cup, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos.

Neste domingo, 16, a equipe fez uma grande apresentação e conseguiu uma expressiva vitória em cima do Tijuco Preto, que ficou na terceira colocação com 20 pontos.

Já o Cruzeiro do Sul, com a conquista dos 3 pontos, chegou à 8ª colocação e totaliza 16 pontos positivos. Com isso, para seguir à segunda fase, a partir de agora a equipe depende apenas de suas forças.

Resultados

Atlético Munique 0 x 1 Juventus Cruzado

Juventude 0 x 5 Zé Bebeu

Pé Na Porta 6 x 0 River Plate

Cruzeiro do Sul 2 x 1 Tijuco Preto

Aracy 0 x 3 Mirante

Santa Angelina 0 x 1 Milan

