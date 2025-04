Caminhoneiro fica preso nas ferragens após colisão na Washington Luís

Vítima sendo socorrida - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta segunda-feira (7), um acidente foi registrado no KM 216 da rodovia Washington Luís (SP-310), no sentido interior-capital, próximo ao pedágio de Itirapina. Um caminhão bitrem carregado com milho, que havia saído de Bebedouro com destino à cidade de Mairinque, teve uma pane mecânica . O veículo ficou imobilizado além do acostamento, em uma área de terra.

Pouco depois, um segundo caminhão, carregado de papelão e com placas da cidade de São Carlos, colidiu violentamente contra a traseira do bitrem parado. O motivo da colisão ainda está sendo apurado.

O motorista do caminhão de papelão ficou preso nas ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros, além da concessionária responsável pelo trecho fizeram o resgate da vítima que foi encaminhada até a Santa Casa de São Carlos o estado de saúde não foi informado.

O trânsito no local segue congestionado e policiais militares rodoviários estão sinalizando o trecho para evitar novos acidentes.

