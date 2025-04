Veículo é furtado em frente a igreja durante culto em São Carlos

Na noite deste sábado (5), por volta das 21h, um furto de veículo foi registrado em frente a uma igreja na Rua Humberto de Campos, no bairro Vila Lutfalla, em São Carlos. A vítima, constatou o desaparecimento de seu automóvel ao retornar do culto religioso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima chegou ao local por volta das 19h com seu veículo VW Gol CLI verde, placas BTM8064, fabricado em 1996, e o estacionou nas imediações da igreja. Ela permaneceu no interior do templo até o fim da celebração, e ao sair, percebeu que o carro havia sido furtado.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar na localização do veículo ou na identificação do suspeito pode entrar em contato com a Polícia no 190

