Goleada encaminha classificação da ASF São Carlos na LPF

ASF São Carlos conquistou mais uma excelente vitória na Copa da LPF - Crédito: Jhonatan Celestino

Com autoridade, a equipe adulta ASF São Carlos conquistou a segunda vitória na primeira fase da Copa da LPF, ao bater o AD Vaz, no ginásio municipal de esportes Neusa Galetti, em Marília, por 7 a 4. A partida foi realizada na tarde de sábado, 5.

Os gols são-carlenses foram de Rafa e Gabi (dois cada), Carlinha, Vanessinha e Julinha. Com o resultado, o time lidera com 6 pontos, com 15 gols pro e apenas 4 contra. Com isso, encaminhou a classificação para a semifinal, mesmo restando ainda mais três jogos para a conclusão da fase de classificação.

O técnico Fabiano Lourenço em uma análise da partida ressaltou inicialmente que tanto São Carlos como Marília passam por um processo de reformulação de elenco e por não conhecer a fundo a adversária, optou por um início com mais cautela, com a proposta de estudar as oponentes.

“Notei que elas tinham dificuldades em sair para o jogo. Então começamos a fazer marcação alta e os gols foram saindo. Conseguimos boa vantagem, mas detectei que nosso sistema defensivo apresentou algumas falhas e vamos ter que trabalhar em cima nos próximos dias. Mas, por outro lado, nosso padrão ofensivo está funcionamento muito bem, com os gols saindo de jogadas trabalhadas e ensaiadas”, afirmou. “Importante frisar que conquistamos três pontos e encaminhamos a classificação. Fica a sensação que estamos fazendo um bom trabalho e que ele está no caminho certo”, finalizou.

