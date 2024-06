Marcos Amaro atualiza informações sobre o Museu da TAM e diz que quer prestigiar São Carlos

Museu da TAM em 2014 - Crédito: JCMA/Creative Commons

O empresário Marcos Amaro, filho do Comandante Rolim Amaro, fez uma publicação na rede social LinkeDIN fornecendo mais detalhes sobre o futuro do Museu Asas de um Sonho. Na postagem ele diz que não pretende levar exclusivamente o acervo para Itu e quer prestigiar São Carlos.

O Museu foi aberto ao público em novembro de 2006, fechou em 2008 para reforma, reinaugurou em 2010 e encerrou novamente as atividades em 29 de janeiro de 2016.

Confira na integra a publicação:

Desde que assumi a Presidência da Associação Museu Asas de um Sonho, estou empenhado em restabelecer o núcleo do projeto para torná-lo perene e sustentável. Primeiramente, estou ouvindo os anseios e as necessidades de todos os stakeholders. Da mesma forma, conto com a colaboração de dezenas de voluntários e familiares apaixonados e comprometidos nessa empreitada.

Gostaria de esclarecer que não pretendo levar exclusivamente o acervo para a Fábrica São Pedro, em Itu. Pretendo, de uma forma ou de outra, prestigiar a cidade de São Carlos, assim como ampliar esse projeto para outras cidades, inclusive, por que não, para a própria cidade de São Paulo.

Esse projeto, assim como o Museu Fama, localizado no Centro Cultural São Pedro, em Itu, tem potencial para ter filiais e inserções em outras cidades do mundo. Uma das minhas primeiras atividades foi escrever a nova missão do museu, que agora é proteger a integridade do acervo e o legado dos aviadores Comandante Rolim Adolfo Amaro e seu irmão João Francisco Amaro, estimulando reflexões e aprendizados sobre a história da aviação brasileira.

Também criamos um novo logo em linha com a nova missão. Aproveito para convidar todos a curtir a nossa nova página no LinkedIn Museu Asas de um Sonho e a seguir a nossa conta no Instagram @museuasas.

A nossa primeira exposição será em parceria com a Fundação Santos Dumont, em homenagem ao pai da aviação brasileira, e será realizada no início do segundo semestre, no Centro Cultural São Pedro, um complexo de 25 mil metros quadrados localizado no centro histórico de Itu. O complexo conta com o Museu Fama, que possui mais de 3.000 obras de arte, e com o estúdio do artista Kobra, reconhecido internacionalmente.

Espero em breve poder compartilhar mais novidades com todos e agradeço pela paciência e confiança em nosso trabalho. E não menos importante, gostaria de agradecer a confiança do meu querido tio João Francisco Amaro, de todos os seus familiares e daqueles que o apoiaram em algum momento, por me darem a responsabilidade de renascer esse sonho. Quero também agradecer o apoio da LATAM, que está nos ajudando da forma que pode a preservar o acervo e contribuir para os novos caminhos.

Marcos Adolfo Amaro e equipe da Associação Museu Asas de um Sonho

