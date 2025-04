Caminhada em celebração ao Dia do Autismo reúne famílias e promove inclusão no centro da cidade

Evento foi realizado na Praça dos Voluntários - Crédito: Lourival Izaque

Na manhã deste sábado (05/04), a Prefeitura realizou uma caminhada especial em celebração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado em 2 de abril. O evento teve início às 8h30, com concentração na Praça Coronel Salles, e reuniu dezenas de famílias, crianças e apoiadores da causa.

O percurso seguiu até a Praça dos Voluntários, ao lado do Shopping Popular, onde uma programação recheada de atividades recreativas e serviços gratuitos aguardava o público. As crianças puderam se divertir com brinquedos infláveis, além de desfrutar de algodão-doce e pipoca distribuídos gratuitamente. Também foram oferecidos cortes de cabelo, aferição de pressão arterial e medição de glicemia, em parceria com o SENAC.

Um dos destaques do evento foi a ação da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, que realizou a emissão do “Cartão Mais Acesso”. O documento, que identifica pessoas com deficiência e autismo, foi entregue na hora, mediante apresentação de RG, CPF, comprovante de residência e laudo médico. Os participantes também receberam o cordão com o símbolo do quebra-cabeça colorido, referência mundial ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

