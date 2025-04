Parque Ecológico inicia campanha para arrecadar esponjas descartáveis

Parque Ecológico de São Carlos - Crédito: divulgação

O Parque Ecológico de São Carlos “Dr. Antônio Teixeira Vianna”, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, em parceria com a Secretaria de Educação, realizou nesta quinta-feira (03/04), no auditório do Paço Municipal, a abertura da “Campanha Internacional Zoos & Aquariums For 350ppm”.

Desde 2014 o Parque Ecológico juntou-se a Scotch-Brite e a TerraCycle, para participar do Programa Nacional de Reciclagem “Brigada de Esponjas Scotch-Brite, deixando o planeta ainda mais limpo”.

De acordo com Samanta Campos da Silva, chefe do Departamento de Gestão e Cuidado do Parque Ecológico, de 2014 a 2024, já foram recolhidos 1.440 mil quilos de esponjas, ou seja, mais de uma tonelada. “Ao participar deste programa estamos colaborando para que os resíduos deixem de ser descartados na natureza para serem transformados em matéria prima reinserida na cadeia produtiva. Todas as unidades recolhidas são repassadas para a empresa TerraCycle, da cidade de Limeira, responsável pela reciclagem”, explicou.

Segundo Samantha, cada esponja arrecadada reverte R$ 0,02 centavos para a educação ambiental do local, através da Sociedade de Amigos do Parque Ecológico de São Carlos. “Vale destacar que este trabalho é realizado com as escolas do nosso município, também de outras cidades que vêm nos visitar, mas se estende à toda comunidade, que pode fazer a doação durante todo o ano, no próprio Parque ou na unidade escolar municipal mais próxima, finalizou.

No ano de 2024 foram coletados junto às escolas 11.172 unidades de esponjas e no evento de abertura da “Campanha Internacional Zoos & Aquariums For 350ppm” de 2025, aconteceu a entrega dos troféus para as escolas que se destacaram no ano passado.

Na categoria “Engajamento” o 1º colocado foi o CEMEI Deputado Lauro Monteiro da Cruz com 8,71% de engajamento; 2ª colocada foi a EMEB Antônio Stella Moruzzi com 6,30% e 3º colocado o CEMEI Santo Piccin com 4,90%.

Já na categoria “Coleta de Esponjas”, a 1ª colocada foi a EMEB Antônio Stella Moruzzi que coletou 3.421 esponjas; 2º colocado ficou o CEMEI Deputado Lauro Monteiro da Cruz com 898 e 3º colocado o CEMEI Santo Piccin com 500.

A premiação foi entregue aos dirigentes das unidades escolares pelo secretário adjunto de Bem-Estar Animal, Samir Gardini e a Rebeca Greco, diretora do Parque Ecológica.

