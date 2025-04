Homem é encontrado morto em residência, na Vila Nery

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 71 anos foi encontrado morto nesta sexta-feira (04), em sua residência, na Travessa Crescêncio Cocca, na Vila Nery.

De acordo com informações, o sobrinho e o irmão do idoso, preocupados com o seu sumiço, foram até a residência e antes mesmo de entrar já sentiram um forte odor vindo de dentro do imóvel, e ao entrarem, o encontraram sem vida, já em estado de decomposição.

A USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU foi acionado e esteve pelo local, assim como a Polícia Militar, que constataram que a vítima morreu de causas naturais.

