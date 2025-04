Residência é assaltada no Samambaia e bandidos fazem transferência bancária de quase R$ 20 mil

Compartilhar no facebook

Uma residência foi assaltada na madrugada desta sexta-feira (4), no bairro Samambaia, em São Carlos

De acordo com o relato do casal de moradores, bandidos invadiram o imóvel utilizando roupas de manga comprida, luvas e com os rostos totalmente cobertos. Embora não tenha havido violência física ou verbal, os assaltantes usaram intimidação para forçar os moradores a colaborar sem resistência.

Durante a ação, foram levados diversos pertences, incluindo duas bolsas — uma de trabalho e outra esportiva —, joias da esposa e filha das vítimas, um iPhone 8 , uma caixa de som e duas bolsas.

Além dos bens materiais, os criminosos conseguiram efetuar uma transferência bancária de R$ 19.399,98 da conta do Bradesco. Houve também uma tentativa frustrada de transferência de mais de R$ 70 mil e uma compra de R$ 10.900,00 no site Mercado Livre. A tentativa de movimentar valores pela conta do banco Santander não foi concluída.

O caso está sendo investigado pelo Polícia Civil e até o momento não há pistas dos criminosos.

