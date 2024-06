Grupo Savegnago abre 500 vagas de emprego para pessoas acima de 50 anos

Savegnago Praça Itália - Crédito: divulgação

O Grupo Savegnago, uma das maiores redes de supermercados do interior de São Paulo, abre as portas para a experiência e a sabedoria de profissionais com mais de 50 anos. Através do programa "50+ Experiência que Transforma", a empresa oferece 500 vagas de emprego em diversas áreas e cidades onde atua.

As chances são para homens, mulheres e pessoas com deficiência (PCD) em todas as lojas do Savegnago Supermercados e do Paulistão Atacadista, além de setores como o Centro Administrativo em Sertãozinho/SP, os centros de distribuição e outros departamentos da empresa. As contratações serão realizadas ao longo de um ano.

De acordo com o presidente executivo, Chalim Savegnago, o objetivo é contratar funcionários que vão agregar em experiência e em valores nas cidades onde o grupo mantém atuação. "Sempre geramos oportunidades e somos reconhecidos, inclusive, em oferecer a chance do primeiro emprego em nossa empresa. Com esse novo programa, buscamos ser um retrato da sociedade para que nossos clientes se sintam representados quando vão às nossas lojas fazer compras. Temos um quadro diverso de funcionários de todas as gerações, idades e gêneros, mas queremos fazer mais. Ao contratar pessoas com mais idade, não queremos apenas que venham trabalhar conosco, mas que também ensinem seus hábitos e seus valores. É a soma da força dos profissionais jovens com a experiência das pessoas com mais de 50 anos", afirma Chalim.

Como se candidatar:

As primeiras vagas já estão disponíveis nas páginas de carreira do Savegnago Supermercados (https://carreiragruposavegnago.jobs.recrut.ai/).

