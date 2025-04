Unimed abre várias vagas de emprego em São Carlos

Compartilhar no facebook

Unidade 2 do Hospital Unimed - Crédito: Divulgação

A Unimed São Carlos está com diversas vagas abertas para profissionais de diferentes áreas da saúde e administração. A empresa, certificada como um "Great Place to Work" até maio de 2025, busca ampliar sua equipe com novos talentos.

Vagas Disponíveis

Saúde e Atendimento Hospitalar:

Técnico de Enfermagem

Educador Físico

Enfermeiro Hospitalar

Recepcionista Hospitalar

Fonoaudiólogo

Psicólogo I

Instrumentador Cirúrgico

Atendente de Farmácia – Hospitalar

Biólogo I

Administração e Manutenção:

Técnico de Manutenção

Assistente I – Contas Médicas

Assistente Administrativo – Contrato Temporário

Técnico de Laboratório – Contrato Temporário

Auxiliar Administrativo – Central de Abastecimento Farmacêutico

Os interessados devem cadastrar o currículo exclusivamente pelo site oficial da Unimed São Carlos, acessando: www.unimedsaocarlos.com.br (Menu > Contatos > Trabalhe Conosco).

