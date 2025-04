Clínica AmorSaúde São Carlos amplia atendimentos e cria oportunidades de emprego

Cuidar da saúde é a base para uma vida plena! Na AmorSaúde, acreditamos que a prevenção é o melhor caminho para manter o bem-estar em dia. Por isso, nossa unidade em São Carlos está em ampliação para oferecer serviços integrados e acessíveis, garantindo que você e sua família tenham acesso a cuidados médicos, odontológicos e exames com agilidade e qualidade.

A partir de abril de 2025, nossa estrutura será ampliada com:

17 consultórios médicos modernos , equipados para atendimentos de diversas especialidades;

, equipados para atendimentos de diversas especialidades; Sala de coleta de exames laboratoriais em parceria com um dos maiores laboratório do Brasil, o DB Diagnóstico;

em parceria com um dos maiores laboratório do Brasil, o DB Diagnóstico; Odontologia completa : próteses, implantes, odontopediatria, ortodontia e clínico geral;

: próteses, implantes, odontopediatria, ortodontia e clínico geral; Serviço de Enfermagem especializado, com aplicação de medicamentos (sulfato ferroso, vitaminas e outros).

Destaque para o Plano Odontológico AmorSaúde! Cuidar da saúde bucal nunca foi tão fácil! Oferecemos planos odontológicos a partir de R$ 17,90, com ampla cobertura em todas as especialidades, desde tratamentos preventivos até procedimentos avançados. Invista no seu sorriso com um plano que cabe no seu bolso!

Vagas Abertas: Faça parte do nosso time!

Com a expansão, estamos com 4 vagas disponíveis para profissionais comprometidos e qualificados: Atendimento em Clínica Médica e Odontológica;

Requisitos desejados:

Experiência prévia em atendimento ao público e vendas (diferencial);

Habilidades de comunicação e empatia;

Vontade de crescer em um ambiente dinâmico e humano.

Benefícios:

Salário compatível com o mercado;

Vale Refeição;

Gratificações por desempenho;

Ajuda de custo;

Plano de Carreira;

Oportunidade de trabalhar em uma rede líder em saúde no Brasil.

Como participar:

Envie seu currículo para andre@padronanza.com.br (processo gerido pela Padronanza Gestão Empresarial).

Visite-nos ou fale conosco:

Endereço: Rua Larga, 686 – Vila Prado, São Carlos/SP

WhatsApp: (16) 98225-0500

Horário de funcionamento: Segunda a sexta: 6h30 às 22h e aos Sábados: 6h30 às 12h

Junte-se a uma equipe que transforma vidas! Na AmorSaúde São Carlos, você encontrará estrutura moderna, capacitação contínua e a missão de levar saúde de qualidade à comunidade.

AmorSaúde: Cuidando do hoje para garantir um amanhã mais saudável!

Responsáveis Técnicos: Dr. Helder Almada (CRM/SP 239.995); Dr. João Reinato (CRO 99.335/SP)