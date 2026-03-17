Unimed abre novas vagas; hÃ¡ oportunidades para costureira e recepcionista

Unidade 2 do Hospital Unimed - CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o

A Unimed São Carlos anunciou a abertura de um novo processo seletivo para contratação de profissionais em diferentes áreas.

As oportunidades disponíveis são para os cargos de:

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico de Imobilização Ortopédica

Costureira

Recepcionista I

De acordo com a cooperativa, os currículos serão aceitos exclusivamente por meio do site oficial. Os interessados devem acessar a página institucional e seguir o caminho: menu > contatos > trabalhe conosco.

A Unimed reforça que não serão aceitas candidaturas por outros meios, garantindo assim mais segurança e organização no processo seletivo.

Para mais informações e cadastro, os candidatos devem acessar: www.unimedsaocarlos.com.br

Leia TambÃ©m