(16) 99963-6036
quarta, 18 de marÃ§o de 2026
Empregos

Unimed abre novas vagas; hÃ¡ oportunidades para costureira e recepcionista

18 Mar 2026 - 18h44Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Unidade 2 do Hospital Unimed - CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o Unidade 2 do Hospital Unimed - CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o

A Unimed São Carlos anunciou a abertura de um novo processo seletivo para contratação de profissionais em diferentes áreas.

As oportunidades disponíveis são para os cargos de:

  • Técnico em Segurança do Trabalho
  • Técnico de Imobilização Ortopédica
  • Costureira
  • Recepcionista I

De acordo com a cooperativa, os currículos serão aceitos exclusivamente por meio do site oficial. Os interessados devem acessar a página institucional e seguir o caminho: menu > contatos > trabalhe conosco.

A Unimed reforça que não serão aceitas candidaturas por outros meios, garantindo assim mais segurança e organização no processo seletivo.

Para mais informações e cadastro, os candidatos devem acessar: www.unimedsaocarlos.com.br

 

Leia TambÃ©m

Correios abrem 548 vagas para Jovem Aprendiz com inscriÃ§Ãµes a partir de segunda-feira (23)
Empregos14h34 - 17 Mar 2026

Correios abrem 548 vagas para Jovem Aprendiz com inscriÃ§Ãµes a partir de segunda-feira (23)

Torneiro mecÃ¢nico, soldador: BalcÃ£o do SCA oferece novas vagas de emprego; confira
Empregos14h20 - 15 Mar 2026

Torneiro mecÃ¢nico, soldador: BalcÃ£o do SCA oferece novas vagas de emprego; confira

Banda Ozzmosis celebra 25 anos com show tributo a Ozzy e Black Sabbath em SÃ£o Carlos
Liberty Music Hall17h30 - 12 Mar 2026

Banda Ozzmosis celebra 25 anos com show tributo a Ozzy e Black Sabbath em SÃ£o Carlos

TÃªxtil Rossignolo abre vaga para Operador de MÃ¡quinas de ProduÃ§Ã£o TÃªxtil
Empregos14h50 - 10 Mar 2026

TÃªxtil Rossignolo abre vaga para Operador de MÃ¡quinas de ProduÃ§Ã£o TÃªxtil

RegiÃ£o Central gera 1.215 empregos em janeiro de 2026
Trabalho07h18 - 10 Mar 2026

RegiÃ£o Central gera 1.215 empregos em janeiro de 2026

Ãšltimas NotÃ­cias