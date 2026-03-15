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Correios abrem 548 vagas para Jovem Aprendiz com inscriÃ§Ãµes a partir de segunda-feira (23)

17 Mar 2026 - 14h34Por Da redaÃ§Ã£o
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FuncionÃ¡rios dos Correios - CrÃ©dito: JoÃ©dson Alves/AgÃªncia BrasilFuncionÃ¡rios dos Correios - CrÃ©dito: JoÃ©dson Alves/AgÃªncia Brasil

Os Correios abrem, na próxima segunda-feira (23), as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2026. Ao todo, são oferecidas 548 vagas em todo o país, além da formação de cadastro reserva. Os interessados poderão se inscrever exclusivamente pelo site da empresa até o dia 11 de abril.

Podem participar estudantes com idade entre 14 e 21 anos completos no momento da contratação, desde que estejam matriculados, no mínimo, no 9º ano do Ensino Fundamental.

Do total de vagas, 10% são reservadas para pessoas com deficiência, 25% para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos, 3% para indígenas e 2% para quilombolas, reforçando a política de inclusão social do programa.

A seleção será realizada com base em critérios socioeconômicos informados no formulário de inscrição online, priorizando jovens em situação de vulnerabilidade social. A pontuação e as regras detalhadas estão disponíveis no edital.

Os selecionados terão jornada de 20 horas semanais, com quatro horas diárias, divididas entre atividades teóricas — realizadas em instituições de formação técnico-profissional — e práticas, desenvolvidas nas unidades dos Correios. Os aprendizes receberão salário proporcional às horas trabalhadas, além de benefícios como vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.

Criado há mais de 15 anos, o programa já possibilitou a milhares de jovens o ingresso no mercado de trabalho, combinando experiência prática com qualificação profissional.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Todas as informações estão disponíveis no site oficial dos Correios.

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