SÃ£o Carlos gera 756 empregos em fevereiro de 2026

Carteira de trabalho - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

São Carlos gerou 756 novos postos de trabalho em fevereiro deste ano. Nesse período, foram registradas 4.498 contratações e 3.742 demissões. Os dados são do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado pelo Ministério do Trabalho, Emprego e Renda nesta terça-feira, 31 de março. A pesquisa inclui somente os trabalhadores formalmente admitidos, com carteira assinada e direitos trabalhistas.

Em comparação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de aproximadamente 15% no número de novos postos de trabalho. Em fevereiro de 2025, foram criados 645 empregos.

Serviços e indústrias em destaque – Em fevereiro deste ano, o setor que puxou a geração de empregos em São Carlos foi o de serviços, com 409 novos postos de trabalho, resultado da diferença entre 1.995 admissões e 1.586 demissões.

A indústria vem em seguida, com 238 novos postos de trabalho, saldo entre 1.125 contratações e 887 demissões. A construção gerou 17 vagas, com 297 admissões e 280 demissões. O comércio absorveu 916 pessoas e demitiu 885, com saldo positivo de 31 vagas. Por sua vez, a agricultura abriu 61 postos de trabalho, pois contratou 165 pessoas e demitiu outras 104.

826 empregos gerados no bimestre– Nos dois primeiros meses deste ano, São Carlos registrou a criação de 826 vagas. Este é o saldo entre 8.378 admissões e 7.552 demissões. O segmento que mais gerou empregos foi a indústria, com 446 vagas, resultado da diferença entre 2.222 admissões e 1.776 demissões.

Em seguida, aparecem os serviços, com 3.561 contratações e 3.151 demissões, gerando saldo positivo de 410 empregos. A construção gerou 48 vagas, com 1.607 admissões e 1.557 demissões. Já a agropecuária garantiu 31 postos de trabalho, com 113 admissões e 106 desligamentos.

O único segmento com resultado negativo foi o comércio, que fechou 109 vagas. Nessa área, foram registradas 1.784 admissões e 1.893 demissões no primeiro bimestre.

Os setores avaliados pelo Caged e a geração de emprego em fevereiro

Serviços – +409 empregos – diferença entre 1.995 contratações e 1.586 demissões

Indústria – +238 empregos – diferença entre 1.125 contratações e 887 demissões

Agricultura – +61 empregos – diferença entre 165 contratações e 104 demissões

Comércio – +31 empregos – diferença entre 916 contratações e 885 demissões

Construção – +17 vagas – diferença entre 297 contratações e 280 demissões

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