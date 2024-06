Grêmio empilha chances, mas fica no empate em Rio Claro

Ferreira comemora o gol de empate do Grêmio: mandou no jogo - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O Grêmio São-carlense deixou uma boa impressão em sua estreia na Copa Paulista. Na tarde deste sábado, 15, ficou no 1 a 1 com o Rio Claro no estádio municipal Dr. Augusto Schmidt Filho, na Cidade Azul. O jogo foi pelo grupo 3.

O Lobo da Central foi absoluto. Dominou o adversário, criou excelentes chances, mas não conseguiu a vitória. O Rio Claro, mesmo sendo dominado, chegou a fazer 1 a 0 aos 24 minutos do primeiro tempo com Cristian. O Grêmio conseguiu a igualdade somente aos 34 minutos da etapa final.

O jogo

Se houvesse justiça no futebol, o primeiro tempo deveria ser do Grêmio e com uma vitória tranquila. Mas o futebol é feito de surpresas e na etapa inicial no Schmitão deu Rio Claro com 100% de aproveitamento.

O time de Grasseli teve o domínio da posse de bola, criou várias chances de gol, mas a equipe não soube aproveitar. O Rio Claro, por sua vez mostrou-se competente e no único ataque eficaz na etapa inicial fez 1 a 0 e segurou o resultado.

O lateral Kenji fez um cruzamento perfeito e Cristian apareceu e tocou de cabeça. Lucas Alves fez a defesa parcial e no rebote o atacante completou para o fundo da meta aos 24 minutos.

A etapa final foi um repeteco do primeiro tempo. O Grêmio dominou o Rio Claro e empilhou chances para empatar o jogo. De tanto insistir, aos 34 minutos, Ferreira empatou após a zaga rio-clarense bater cabeça e vencer o goleiro Romário.

O Rio Claro, na etapa final limitou-se a jogar na defesa e saiu em raros contra-ataques e ameaçou o gol de Lucas Alves após o empate do Grêmio.

