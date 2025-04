Caixa D' Água conquista título inédito do "Raspadão"

Equipe Caixa D' Água - Crédito: Abner Amiel

Na manhã deste domingo (06), aconteceu a grande final do Campeonato Raspadão, no bairro Cidade Aracy. Em campo, o time do Caixa D’ Água mostrou superioridade e venceu o Vila Bahia por 4 a 1, conquistando o título de campeão do torneio.

Além da disputa esportiva, a manhã também foi marcada por um momento importante para a comunidade. Os organizadores do campeonato apresentaram ao prefeito Netto Donato uma maquete com o projeto de reforma do campo do Raspadão. Após conhecer a proposta, o prefeito anunciou que a Prefeitura irá apoiar a revitalização do espaço, reforçando o compromisso com o esporte e o lazer na região.

O Campeonato Raspadão tem se consolidado como um importante evento esportivo local, promovendo integração, valorização do talento regional e ocupação saudável dos espaços públicos.

