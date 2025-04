H7 São Carlos joga para manter invencibilidade na Copa Jandaia

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Equipes adulta e cadete estarão em ação pela Liga Jandaia - Crédito: Divulgação

As equipes adulta e cadete de handebol feminino H7 Esportes estarão em ação na manhã deste domingo, 6, pela primeira fase da Liga Jandaia, em Mococa. Pela frente terão equipes mineiras.

No ginásio municipal de esportes Mário Dário Russão, o time adulto enfrenta a partir das 10h40, a representação de Passos e em seguida, o cadete mede força contra São Tomás de Aquino.

Durante a semana, em treinos diários, o técnico Antonio Carlos Rodrigues preparou a equipe para o desafio, mas com propósitos diferentes, já que no adulto ele quer a vitória para manter a invencibilidade após duas vitórias na rodada inaugural e com isso continuar a busca pelo bicampeonato da competição.

“Já com relação ao cadete, nossa meta é mais modesta. Quero que as atletas vivenciem cada partida e continuem o processo de melhora. Eles iniciaram as competições há três semanas e desde então evoluíram muito nos fundamentos e a postura em quadra tem sido satisfatória”, analisou.

Leia Também