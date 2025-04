Raspadão definirá a melhor equipe da temporada 2024/2025

Raspadão terá um novo campeão a partir deste domingo - Crédito: Divulgação

Reunindo 18 equipes, com a primeira rodada acontecendo no mês de dezembro, chega ao final neste domingo, 4, a 15ª edição do Campeonato Raspadão, com as partidas que definirão o quadro de honra do torneio que movimentou todos os finais de semana a Arena Raspadão, no Cidade Aracy.

Resta somente mais duas partidas para o encerramento oficial da competição que promete ‘incendiar’ o Aracy, quando a previsão é de casa cheia.

A bola começa a rolar às 9h, com a Família Planalto Verde São Carlos enfrentando o Zavaglia na disputa do terceiro lugar e na sequência o Caixa D’Água pega o Vila Bahia, na disputa do título.

Ninguém leva vantagem na decisão e caso as partidas terminem empatar o vencedor sairá da cobrança de penalidades máximas.

