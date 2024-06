AVS/Smec e Golden vencem pela Copa AVS/Smec

Golden Team comemora uma boa vitória na Copa AVS/Smec - Crédito: Divulgação

A AVS/Smec e o Golden Team, de Américo Brasiliense foram os vencedores na rodada dupla pela fase de classificação na 9ª Copa AVS/Smec, ocorrida na manhã deste domingo, 16, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção.

No primeiro jogo, a atual campeã, a AVS/Smec não teve muito trabalho para superar o MVC por 3 sets a 0 em 59 minutos, com destaque para Marília, com parciais de 25/14, 25/9, 25/19.

AVS/Smec: Vânia, Thassi, Jé, Heniffer, Débora, Marília, Bárbara, Dani, Márcia, Luciane, Mônica, Juliana, Cássia e Ju. Técnica: Sandra Mara.

MVC: Vanessa, Brenda, Jaque, Valeska, Daiane e Luciane. Técnico: Lucas Labaki.

No segundo jogo, mais equilibrado e um clássico de Américo Brasiliense em terras são-carlenses, o Golden Team foi mais eficiente e superou o Scorpions por 3 sets a 0, parciais de 25/11, 25/14 e 25/13, com destaque para a jogadora Patrícia, da equipe vencedora. A partida durou 1h04.

Golden: Isabela, Giovana, Carol, Denise, Ellen, Patrícia, Greyce, Dani, Luana, Ivana, Josie e Ana. Técnico: Balú.

Scorpions: Gabi, Jana, Maiara, Regina, Natália, Karein, Ester, Rose, Amanda, Cátia, Milena, Tamaris, Fernanda e Ellen. Técnico: Reginaldo.

Árbitros: Demerval Mascarin e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

Cinco jogos na semana

A 9ª Copa AVS/Smec vai estar agitada nesta semana, com a organização definindo a realização de cinco partidas pela fase de classificação.

Já nesta segunda-feira, 17, às 20h, o Elite encara o Alpha, ginásio municipal de esportes José Favoretto, no Jardim Pacaembu. Na terça-feira, 18, às 20h30, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, a UFSCar pega o Fênix/LBR Sports.

Na quarta-feira, 19, às 20h, o experiente Country Club mede forças contra a jovem AVS/Smec sub21, no ginásio de esportes da UFSCar. Na quinta-feira, 20, às 20h30, o atual campeão, a AVS/Smec encara o Elite, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia. Por fim, na mesma praça esportiva, só que no domingo, 23, às 10h, o Caaso encara o Scorpions, de Américo Brasiliense.

