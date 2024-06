Menino que morreu na UPA Vila Prado havia perdido a mãe no ano passado

SIGA O SCA NO

A morte do menino Nicollas Boy Alves de Oliveira, 8 anos, comoveu São Carlos. O enterro ocorreu na tarde deste sábado (15), no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Nicollas morreu na tarde de sexta-feira, na UPA da Vila Prado, onde deu entrada levado pelo pai em estado grave. Ele era portador de hidrocefalia congênita, fez uma cirurgia de correção de pé equino (deformidade) em abril, desde então fez uso de diversos antibióticos devido a infecções (amigdalite/itu). Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu.

Segundo pessoas que estavam na UPA, o pai estava desesperado e inconsolável.

Nas redes sociais, muitas pessoas se manifestaram lamentando a partida precoce de Nicollas.



“Vai com Deus Anjo Nicollas, que Nossa Senhora venha te receber”, publicou Leila Fagundes.

“Meus sentimentos a todos os familiares e amigos, que Deus conforte vossos corações. Descanse em Paz anjo junto de Deus”, disse Meire Odila.



Nicollas havia perdido a mãe em março do ano passado. Paloma Carolina morreu aos 29 anos. Além de Nicollas, ela deixou o filho Kevin. Os dois eram cuidados pelo pai.



