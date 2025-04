Abertas inscrições para cursos de penteados e esmaltação na Casa do Trabalhador

Compartilhar no facebook

Manicure

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo e Sebrae São Paulo, informa que a partir da próxima segunda-feira, 7, estarão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de penteados para cabelos crespos e cacheados e esmaltação em gel.

Os cursos têm como objetivo capacitar profissionais da área da beleza e pessoas interessadas em ingressar nesse mercado, ensinando técnicas especializadas que possibilitem maior valorização da estética e ampliação das oportunidades no setor.

As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de abril, no Departamento de Políticas de Emprego para a Juventude, localizado na Avenida São Carlos, nº 1839, na Casa do Trabalhador Antônio Cabeça Filho.

Os interessados em realizar o cadastro devem ser maiores de 18 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de endereço atualizado. As vagas serão limitadas e para mais informações, entre em contato pelos telefones (16) 3376-6561 ou (16) 3307-4860.

O Curso de Penteados para Cabelos Crespos e Cacheados será realizado nos dias 22, 23, 24, 25, 28 e 29 de abril, das 8h às 12h, no Centro Público de Economia Solidária "Paul Israel Singer", localizado na Rua Reinaldo Pizani, nº 44, no Cidade Aracy II. Já o Curso de Esmaltação em Gel acontece nos dias 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 de abril, das 13h às 17h, também no Centro Público de Economia Solidária "Paul Israel Singer".

