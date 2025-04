Evento "Páscoa Missionária ICDA" no Aracy acontece sábado (19)

Compartilhar no facebook

No próximo dia 19 de abril, às 10h, a ICDA (Igreja Cristã) realizará a "Páscoa Missionária", um evento especial para celebrar a ressurreição de Cristo com muita alegria, comunhão e solidariedade. Foi divulgado que seria no domingo, mas organizadores tiveram que alterar para sábado.

A programação inclui diversas atrações voltadas para toda a família, proporcionando momentos de lazer e confraternização. Entre as atividades planejadas, haverá brinquedos infláveis para as crianças, distribuição de ovos de chocolate, pipoca, algodão-doce e refrigerante. Além disso, a iniciativa solidária contará com a doação de roupas e alimentos não perecíveis para aqueles que mais precisam.

Um dos destaques do evento será um grande churrasco comunitário, fruto da doação de um boi adquirido para abençoar vidas nesta Páscoa.

Para mais informações ou para contribuir com a iniciativa, os interessados podem entrar em contato com o Bispo Robson Santos pelo WhatsApp: (16) 99782-2746. A igreja fica localizada na Vicente Laurito nº 58 no Aracy 1

